Impotencia y llanto de los comerciantes que vieron esfumarse años de trabajo con el incendio

Santa Cruz, Bolivia

En una trágica mañana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los comerciantes del Mercado Nuevo Los Pozos vivieron una pesadilla inesperada. Este martes 17 de octubre, alrededor de las 4:00 de la mañana, un voraz incendio arrasó con este importante centro de abasto, dejando a los comerciantes con pérdidas invaluables y un futuro incierto.

Los testimonios de los afectados pintan un panorama desgarrador. “Se ardió todo, mi tienda era un salón de belleza, se quemó todo y lo poco que hemos salvado la gente se lo roba. Hay personas que lo han perdido todo. No sé por qué no ponen los hidrantes en un lugar donde se ven, se supone que estos mercados están preparados para incendios, pero no sé por qué lotean esos sectores donde están los hidrantes”, relató una de las víctimas, visiblemente afectada por la tragedia.

Desolación en Santa Cruz de la Sierra: Comerciantes pierden todo en devastador incendio del mercado nuevo Los Pozos. FOTO: Captura pantalla.

“Tenía invertido en el salón el trabajo de quince años, ahora voy a tener que empezar de cero”, agregó otra víctima entre lágrimas. Los relatos de pérdida eran unánimes: “Todo se ha quemado de mi salón donde tenía cosméticos, ya no había nada cuando yo llegué, recién me enteré a las 5:00, no pude recuperar nada”, dijo otra víctima entre sollozos. Otro comerciante que vendía comida comentó: “Se quemó todo el material de mi negocio de comida”.

El incendio devoró más de 300 puestos en el Mercado Nuevo Los Pozos, ubicado en la avenida Alemania, entre el 7mo y 8vo Anillo, zona norte de la capital cruceña. Este mercado albergaba una variedad de negocios, desde útiles escolares y ropa hasta salones de belleza. Las llamas, que alcanzaron alturas de más de 20 metros, representaron un desafío para los bomberos que lucharon incansablemente para controlar la situación.

Las causas del siniestro están bajo investigación, pero lo que es evidente es que el incendio ha dejado a estos comerciantes en una situación desesperada. Además de perder sus fuentes de ingresos, muchos enfrentan deudas significativas con los bancos que ahora les resultará imposible pagar.