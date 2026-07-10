En la Larga Noche de Museos, continúa destacando la antigua calle Jaén

La tradicional calle Jaén vuelve a captar la atención de paceños y turistas por su riqueza histórica y las leyendas que la rodean. Considerada uno de los principales atractivos turísticos de La Paz, este emblemático lugar será uno de los escenarios de la Larga Noche de Museos, donde abrirán sus puertas espacios dedicados a la historia de la ciudad.

La Cruz Verde que resguarda el histórico pasaje paceño

Según la tradición, entre 1910 y 1930 los vecinos instalaron una cruz verde en el ingreso de la calle para protegerse de los supuestos hechos paranormales que ocurrían en el lugar. "Se escuchaban cadenas, carruajes de caballos, lamentos y sonidos infernales", relatan las historias transmitidas por generaciones. Incluso, una de las leyendas habla de una viuda que aparecía durante las noches y abordaba a hombres, quienes posteriormente eran encontrados sin vida.

Un espacio para el patrimonio cultural de La Paz

La calle lleva el nombre de Apolinar Jaén, uno de los acompañantes de Pedro Domingo Murillo durante la Revolución del 16 de Julio de 1809. En este sector también se encuentra la casa del protomártir de la independencia, además del Museo del Litoral Boliviano (antes conocido como Museo de la Guerra del Pacífico), espacios que permiten conocer parte del patrimonio histórico paceño.

"Es una calle maravillosa, turística, que sin duda alguna es uno de los atractivos más grandes que tiene la ciudad de La Paz", destacó la periodista durante el recorrido.

Asimismo, recordó que, tras la ejecución de Pedro Domingo Murillo, su cabeza fue exhibida en una pica en el sitio donde actualmente se encuentra el Faro Murillo, uno de los episodios más recordados de la historia independentista del país.

Con su arquitectura colonial, sus museos y las historias de misterio que aún sobreviven en la memoria colectiva, la calle Jaén continúa siendo uno de los lugares más representativos de la sede de gobierno.

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