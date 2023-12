Entregarán libretas escolares y diplomas de bachiller desde el 12 de diciembre

La Paz, Bolivia

El Ministerio de Educación alista el cierre de la gestión escolar para este año, programado para el 8 de diciembre. La etapa final consiste en la entrega de libretas para todos los niveles y de los diplomas de bachiller. Este año, son más de 163 mil jóvenes que culminaron sus estudios en el colegio.

En total, son 163.828 bachilleres en 2023 y 11 mil destacados, que recibirán un incentivo de 1.000 bolivianos.

Pary aseguró que fue uno de las gestiones más normales, salvo algunos "hechos aislados", habiéndose superado la pandemia de covid-19.

La autoridad también reiteró que el pago del Bono Juancito Pinto se amplió hasta el sábado 9 de diciembre, debido al porcentaje de padres de familia o tutores que no pudieron recoger y que "ningún estudiante quede sin su bono".

Respecto a las preinscripciones en unidades educativas de alta demanda, el ministro recomendó a los padres inscribir a sus hijos en los colegios cercanos a sus viviendas. También reiteró que la prohibición de retener libretas escolares por falta de pago de mensualidades o cualquier otra deuda.

“Yo quiero reiterar, totalmente prohibido. Lo primero es que tiene que prevalecer el derecho de nuestros estudiantes. No podemos coartar, ni mucho menos condicionar. Esto ha estado reflejándose en unidades educativas privadas. No podemos condicionar la libreta de nuestros estudiantes con el pago que hubieran hecho. El contrato que realiza la unidad educativa es con el padre de familia, no existe ninguna clausula que diga que se retiene la libreta escolar", destacó el ministro.