Santa Cruz, Bolivia

En un emotivo y doloroso acto de despedida, familiares y amigos congregaron para velar los restos de Katherine Fátima García, una de las víctimas del devastador accidente de la flota “La Veloz del Chaco”. La trágica colisión en la carretera a Cochabamba cobró la vida de 20 personas y dejó a 39 heridos, dejando un profundo dolor y huella en la comunidad.

Katherine, de tan solo 29 años, dejó atrás a cuatro hijos en estado de orfandad, consumiendo a su familia en un dolor inimaginable. “Me tuve que ir directamente hasta Villa Tunari a traer su cuerpo desde allá, fui a Tránsito y me mostró una foto porque ella tiene un tatuaje en su brazo y me dice si hay una que es choca y tiene un tatuaje, me mostró la foto y le dije si es ella, entonces así pude reconocer que era ella”, relató con lágrimas en los ojos Norma García, hermana de Katherine.

La última comunicación de Katherine con su familia resonó con un significado profundo. La joven había enviado un audio a su familia tan solo una hora antes del fatídico accidente. Regresaba a su ciudad natal tras haber realizado un peregrinaje a la Virgen de Urkupiña en Cochabamba. “Una hora antes del accidente hablamos con ella, de ahí no supimos más”, dijo Norma con tristeza en su voz.

“Gracias a su celular, nos dimos cuenta de que ella estaba ahí en la flota, y como el celular estaba prendido, los mensajes le llegaron, pero ella no contestaba. Siempre respondía al primer mensaje o llamada que le hacíamos”, dijo Norma.

Rosa García, madre de Katherine, compartió con dolor las últimas palabras que cruzó con su hija. “Me dijo mami te encargo a mis hijos, ellos te van a ir a ayudar. Fue lo último”, relató la madre, quien no pudo contener el llanto.

Además del duelo, la familia también enfrenta la carga económica de los gastos fúnebres y el traslado, ya que la empresa “La Veloz del Chaco” no asumió la responsabilidad en el lugar del accidente. A pesar de los obstáculos, la familia se une en solidaridad para honrar a Katherine y brindar el apoyo necesario a los pequeños hijos que dejó en la orfandad.

La familia de Katherine Fátima García expresó que será recordada como una mujer trabajadora y amorosa, cuyo legado perdurará en el corazón de aquellos que la conocieron.