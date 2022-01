Fiscalía realizó allanamientos simultáneos por el caso BRT

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este miércoles la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron operativos simultáneos en distintos puntos de la ciudad por el caso BRT (Buses del Transporte Rápido). Durante la primera jornada se allanaron dos constructoras involucradas en la ejecución del proyecto de transporte urbano, la primera ubicada en el 3er Anillo interno entre las avenidas Alemania y Beni y la segunda en el 3er Anillo y avenida San Aurelio.

Las requisas pretenden secuestrar todo tipo de pruebas sobre el BRT como evidencia para su investigación, estos operativos se ejecutan tras el anuncio del alcalde Jhonny Fernández en el programa Que No Me Pierda donde anticipó que la Contraloría General del Estado está investigando el BRT puesto que se convirtió en una obra que hasta la fecha no fue puesta en marcha.

En las próximas horas se prevé que el Fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca brinde un informe oficial sobre los allanamientos realizados en el marco del caso BRT.