Fiscalía abrirá proceso penal contra atacante de policía

El viceministro Jhonny Aguilera confirmó que el sujeto tenía doble identidad y se presume su vínculo con actividades ilícitas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/08/2025 8:35

Santa Cruz, Bolivia

El Ministerio Público iniciará un proceso penal por lesiones gravísimas y graves, en contra del sujeto que disparó contra un policía en la zona de la avenida Busch. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, explicó que el operativo fue parte de una acción de seguimiento discreto tras sospechas de tráfico de armas.

El sujeto, vestido de civil, se encontraba en un taxi cuando fue interceptado por efectivos encubiertos. Al percatarse de la presencia policial, reaccionó violentamente, disparando a un oficial y desencadenando una persecución.

“La vestimenta civil permitió acercarse sin alertar al sujeto, quien respondió con un ataque directo”, detalló Aguilera.

Durante el incidente, se produjo además el secuestro de un vehículo y se incautaron diversas pertenencias del sospechoso, que ahora forman parte de la investigación. El delincuente se dio a la fuga hacia el cordón de seguridad de la ciudad, un área conocida por ser utilizada por delincuentes como escondite.

Actualmente, las autoridades trabajan para confirmar la identidad con la que el sujeto ingresó al país, ya que utilizaba los nombres de: Lucas Ernesto Santos y Pedro Alfonso Silva.

 

