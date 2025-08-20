TEMAS DE HOY:
Video: ¡Terrible! Un muerto y un herido tras embarrancamiento de un taxi en Mapiri, La Paz

Una mujer perdió la vida en el trágico accidente, mientras que el chofer lucha por sobrevivir. Las imágenes son desgarradoras, muestran el vehículo destrozado tras caer al vacío.

Red Uno de Bolivia

20/08/2025 8:41

La Paz

Un taxi se embarrancó en el municipio de Mapiri del departamento de La Paz, donde dos personas viajaban a bordo, la mujer falleció y el chofer del vehículo se encuentra delicado de salud.

El accidente se había producido en el sector Chussi de Mapiri, considerado el lugar más peligroso en la carretera.

El chofer fue identificado como Ruddy Pariamo, el mismo fue trasladado a un hospital donde lucha por su vida, ya que se encuentra gravemente herido.

En el interior del vehículo viajaban dos personas, tras el fuerte impacto la mujer perdió la vida de manera instantánea. Las autoridades investigan las causas del hecho.

 

