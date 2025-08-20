Video: ¡Terrible! Un muerto y un herido tras embarrancamiento de un taxi en Mapiri, La Paz

Un taxi se embarrancó en el municipio de Mapiri del departamento de La Paz, donde dos personas viajaban a bordo, la mujer falleció y el chofer del vehículo se encuentra delicado de salud.

El accidente se había producido en el sector Chussi de Mapiri, considerado el lugar más peligroso en la carretera.

El chofer fue identificado como Ruddy Pariamo, el mismo fue trasladado a un hospital donde lucha por su vida, ya que se encuentra gravemente herido.

En el interior del vehículo viajaban dos personas, tras el fuerte impacto la mujer perdió la vida de manera instantánea. Las autoridades investigan las causas del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play