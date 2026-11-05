Fuga de gas provoca explosión en una cocina y deja dos heridos con quemaduras en Santa Cruz

Una presunta fuga de gas de una garrafa provocó una explosión en la cocina de una vivienda y dejó a dos personas heridas con quemaduras, quienes serían padre e hijo. El hecho se registró la noche de este miércoles en el kilómetro 7 de la doble vía La Guardia, en Santa Cruz.

Tras el incidente, ambos afectados fueron evacuados de emergencia en una ambulancia y trasladados hasta una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento, no se conocía el grado de las quemaduras que sufrieron.

El bombero de la Policía Boliviana Neiver Vásquez informó que recibieron una alerta por un incendio estructural en una habitación. Al llegar al lugar, encontraron daños provocados aparentemente por una deflagración de gas.

“Sí, recibimos la recepción de un incendio tipo estructural de una habitación. Aparentemente había sido una deflagración de gas. Podemos presumir que la garrafa presentaba fugas, entonces consecuencia de eso tenemos dos personas que han sufrido quemaduras, las mismas fueron evacuadas por la ambulancia. Estas quemaduras, por el momento, desconocemos los grados, solamente sabemos que han sido evacuadas lo más inmediato posible”, informó Vásquez.

El efectivo policial explicó que, de manera preliminar, se presume que la fuga de gas originó la deflagración al interior de la cocina. La fuerza de la explosión también afectó seriamente la estructura del inmueble.

“Presumiblemente se puede observar que fue por fuga de gas y lo que causó una deflagración al interior de una cocina. Aparte de eso, la infraestructura quedó ya dañada. La infraestructura quedó totalmente dañada en su totalidad. Ahorita el ambiente prácticamente no se puede entrar en el lugar porque se va a colapsar”, agregó.

Debido a los daños ocasionados, la vivienda quedó inhabitable y existe riesgo de que parte de su estructura colapse. Los bomberos advirtieron que no es seguro ingresar al ambiente afectado.