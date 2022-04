Gabriela Avendaño desapareció; un reo la amenazaba y extorsionaba con publicar fotografías íntimas

La Paz

La hermana de Luz Gabriela Avendaño, denunció este lunes que, la joven está desaparecida desde hace 2 semanas, pide a la población ayudar con su hallazgo, la joven fue extorsionada por un sujeto, quien operaba desde la cárcel, le habría enviado sus fotografías íntimas, las mismas que fueron publicadas en los grupos de sus amigos.

Luz conoció a José el año 2019 a través de las redes sociales empezaron una relación sentimental donde se enviaron mensajes y fotografías sin percatarse de que él era un privado de libertad, en ese entonces la víctima tenía 16 años, cuando sus hermanos tomaron conocimiento de los mensajes que recibía, la joven había enviado demasiada información a ese hombre.

La hermana de la víctima agregó que el sujeto le pidió tarjetas de telefonía y depósitos económicos, sin embargo, la joven solo era estudiante y para pagar el dinero que le extorsionaban robó a su abuelita.

Tras percatarse de la existencia de extorsión, la familia de la víctima sentó una denuncia en oficinas de Cibercrimen de la Policía Boliviana, sin embargó, la misma no prosperó, porque la joven cumplía los 18 años.

“El 12 de abril ella desaparece, me llega un mensaje tipo 20:00, diciendo que ya no aguanta más, que soportó por mucho tiempo y que a ella la amenazaba con nosotros, le decía que nos haría daño y me dijo, yo no les pondré en peligro así que me voy con una amiga, pero en el mensaje lo raro es que me habla de usted”, aseveró su hermana.