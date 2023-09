Gobierno asegura que la banda del narcotraficante Marset fue desarticulada

Bolivia

Desde el Ministerio de Gobierno dieron a conocer que la organización criminal liderada por el narcotraficante buscado a nivel mundial, Sebastian Marset, fue desarticulada. El informe lo dio a conocer este domingo, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

Mamani dio a conocer que se realizaron 104 allanamientos, 32 inmuebles fueron secuestrado y unas 38 personas fueron aprehendidas, de las cuales 31 son bolivianas y 7 extranjeras. Se secuestraron además en total 4.175 equipos y armamento, $us 420.000 en dinero secuestrado y 406 kilos de cocaína.

Desde hace más de un mes, exactamente desde el pasado 29 de julio el 'capo' uruguayo es buscado. Vinculado al asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, lleva años evadiendo a la justicia con documentos y nombres falsos.

Recordemos que el 'narco' escapó de la policía boliviana, a pesar el operativo desplegado para atraparlo. Marset se tomó el tiempo de dejarle un video al jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Ismael Villca. “Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro Del Castillo ya había dado orden de aprehensión contra mí”, mismo clip que llegó a los medios de comunicación, “Y, bueno, agarró una platita y me aviso que me fuera”, denunciaba. La policía y el Gobierno respaldaron a Villca y consideraron el video como una distracción para sembrar dudas.