Cuando Marset estaba preso en Dubái, diplomáticos uruguayos recomendaron no darle pasaporte

Uruguay

Mientras en Bolivia, la Policía entera está movilizada en busca del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset; en Uruguay se investiga cómo obtuvo un pasaporte cuando estaba preso en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en 2021.

Recientemente, se reveló que los diplomáticos uruguayos en el país árabe recomendaron, en ese entonces, no darle el pasaporte uruguayo. El embajador Álvaro Ceriani y la excónsul en Dubái y actual cónsul adjunto de Uruguay en San Francisco (Estados Unidos), Fiorella Prado, habían sugerido esperar a que Marset saliera de la cárcel para otorgarle el el documento uruguayo, siendo esto desestimado por las autoridades en Montevideo.

Esta información surge de una serie de conversaciones publicadas por El Observador, y que se encuentran siendo analizadas por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado.

"Mi opinión era: esperemos a que él salga en libertad. ¿De qué le iba a servir el pasaporte si está privado de libertad?", dijo Prado en la investigación interna del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), añadiendo que "a no ser que se busque un motivo ulterior, gracias a ese pasaporte, (Sebastián Marset) va a poder salir en libertad".

El narco uruguayo fue detenido en Emiratos Árabes Unidos. Imagen: El Observador

Aseguró que cuando vio que Marset tenía un “abogado de renombre” (en referencia a Alejandro Balbi) en Uruguay entendió que había “dinero de por medio".

A su vez, indicó que recibió dos mails desde el departamento de Documentación de Viaje donde les solicitaron que se hiciera el trámite del pasaporte.

Por su parte, Ceriani consideró prudente "aguardar a que se finalizara el juicio que estaba llevando (Sebastián) Marset", ya esto era de "sentido común" debido a que el narco se encontraba preso por portar documentación paraguaya falsa, según publica ambito.com.

La esposa presionó a los diplomáticos en EAU

Por otro lado, también se pudo constatar que la esposa del narco, Gianina García Troche, envió varios mails a Prado desde el 25 de octubre de 2021, solicitando conocer los requisitos para apurar el trámite del pasaporte uruguayo de su esposo.

"Necesito saber claramente la situación del papel que mi esposo necesita para presentar el día del juicio. (…) Estoy con mis cuatro hijos con una incertidumbre muy grande sobre su destino", indica el primer mail.

Asimismo, el hermano de Sebastián Marset comenzó a enviar mails unos 5 días antes que García Troche, para facilitarle al consulado un Certificado de Antecedentes Judiciales que la defensa del narco había sacado meses atrás en Uruguay. La insistencia de los mensajes se debía a que la intención era presentarlo en una audiencia prevista el 2 de noviembre.

El pasaporte de Marset. Imagen: El Observador

"¿Usted cree que puede proceder o adelantar algo del papel que le hablamos con este libre de antecedentes que yo le puedo proveer?", le escribió Diego, el hermano. “Quería saber si tiene alguna novedad con respecto al papel ya que para nosotros es importantísimo”, insistió.

"Gianina, te pido por favor, no me presiones", contestó Prado ante la insistencia de los mensajes, y aclaró que se encontraba haciendo todo lo que estaba a su alcance. "No he podido hablar con Uruguay, estoy tratando de comunicarme. Cuando me den el ok de la nota les aviso", comentó.

Ante esto, García Troche contestó que no trataba de incomodar o presionar a Prado, sino que la cantidad de mensajes se debía a la "desesperación" por la que atravesaba junto a sus hijos por la situación de su esposo.