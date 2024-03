"Grabó la vejación": Denunció que fue abusada por el novio de su hermana

Cochabamba, Bolivia

Una mujer extranjera, de 28 años, fue abusada por el enamorado de su hermana, el hecho se registró en el mes de octubre del 2023. En su relato indica que fue a una discoteca, la doparon y vejaron sexualmente.

La joven había llegado del extranjero y tuvo una salida con sus amigas cercanas, cuando estaba en un local se encontró con la pareja sentimental de su hermana, de inmediato se ‘sintió en confianza’, pensando que estaría a salvo.

“Mi vida ha cambiado totalmente, me ha dolido mucho, nunca pensé que me pasaría algo así (…) Me encontré con el enamorado de mi hermana, estaba tranquila, lo consideraba casi familia por eso le decía cuñado (…) No entendía lo que pasó, desperté en su departamento y él me aseguró que nada había pasado, yo le creí”, relató en medio de lágrimas.