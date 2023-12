Jornada de bloqueos: Pobladores de Vinto cierran la carretera al occidente

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Desde la madrugada de este lunes 4 de diciembre, la ruta al occidente del país se encuentra bloqueada, la medida es llevada a cabo por pobladores del municipio de Vinto, que exigen a Semapa el cumplimiento de convenios y el pago por el agua de los pozos.

Los movilizados han indicado que la medida de presión será indefinida, son cuatro puntos de bloqueo, que están instalado desde el kilómetro 15 de la vía al occidente que impide el tráfico vehícular hacia Oruro y La Paz.

Pobladores de Vinto cierran la carretera al occidente. Foto: Control Social de Vinto.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, señala que no tiene deudas pendientes con la alcaldía o Control Social de Vinto. Los movilizados indican que no se cumplieron los compromisos asumidos el pasado 2015, remarcaron que no cumplió con el pago por el agua de los pozos en el municipio, desde Semapa han indicado que el 70% de agua de dichos pozos se queda en este municipio.

"Lamentamos la posición que están tomando los representantes de Control Social de Vinto, porque no hay ningún incumplimiento (...) Todos los reclamos que están haciendo de un convenio firmado el 2015 bajo presión, han quedado sin efecto. La autoridad de ese entonces fue sometida a un proceso penal el 2015. Nosotros vemos que no hay la intención de solucionar esta situación, porque hay mesas de trabajo que siguen instaladas, no entendemos porque asumen esta medida. Este es un tema político, ¿No les parece raro que oriente y occidente esté bloqueado? Del total de explotación de los pozos el 70% se queda en Vinto, sólo el 30% llega a Cochabamba. Semapa paga el 100% de la explotación", remarcó Prudencio.

Pobladores de Vinto cierran la carretera al occidente. Foto: David Flores/APG

Prudencio remarcó que es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), es la entidad encargada de autorizar la explotación de los pozos, de acuerdo a informes técnicos. La autoridad responsabilizó de esta medid al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

Los bloqueadores indicaron su demanda es un pedido justo, sin ningún tinte político. Las autoridades convocaron a una mesa de diálogo a las 15.00, los dirigentes indicaron que la medida de presión se habría definido hace 15 días atrás.

"El pasado 4 de agosto el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto recién acreditó a sus representantes. Lamentablemente el tema se está manejando de forma política", remarcó Prudencio.

