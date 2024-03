La Feria del Libro de El Alto se propone luchar contra la piratería y volverse un evento anual

El Alto, Bolivia

Este jueves 7 de marzo, a las 19:00, abrirá sus puertas la Primera Feria Internacional del Libro de El Alto (FILEA). El evento se propone convocar a la población alteña para ofrecerle libros nuevos, de colección, 'best sellers' y, por supuesto, de autores nacionales. Asimismo, los organizadores buscan hacer frente a la piratería.

El representante apuntó que, por ejemplo, en El Alto hay muy pocas librerías y no se tiene un evento como la Feria del Libro en La Paz.

"Hay ferias donde solo hay libros piratas. Otras que se han organizado o que hacen organizaciones de escritores son en espacios abiertos, por ejemplo, en una calle o una cancha, que no son las condiciones favorables para mostrar un libro. El libro, por ser un objeto de papel, es sensible a la humedad, al calor, al polvo. Todo eso ha hecho que hace tiempo que queremos hacer una Feria del Libro en El Alto y por fin ya está, estamos a un día y estamos listos para inaugurar", comentó Pérez.

Además, adelantó que buscarán establecer una librería en la urbe alteña.

En ese sentido, la Cámara del Libro emprende una campaña de concientización sobre el daño que hace comprar un libro pirata al ecosistema del libro.

"Hay muchos libros piratas. Hay que hacer entender a la gente cómo afecta eso. Si esto fuera más general, ya no existirían libros, porque si hay alguien que se apropia de tu trabajo, lo explota y no recibes nada, te desanima y ya no haces un libro, ya no escribes, ya no produces, sea cualquier material que tenga que ver con la propiedad intelectual, que significa un esfuerzo. La gente muy fácilmente lo reproduce, lo copia, sin siquiera citar al autor y sin darle absolutamente nada. Entonces, todo eso hace que sea imperativo para la Cámara poner al alcance de la gente el libro nuevo, legal y actual", explicó.