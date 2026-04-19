Desde el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, se reporta una baja afluencia de votantes durante la jornada electoral, según constataciones realizadas en distintos recintos de sufragio.

Un recorrido por varios puntos de votación evidenció un notable ausentismo ciudadano, con mesas prácticamente vacías y poca presencia de electores. La situación se repite en diferentes recintos, incluido el establecimiento Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde autoridades de mesa manifestaron su preocupación.

Epifania, jurado de la mesa número 4, informó que la participación ha sido reducida en comparación con el padrón habilitado. “La votación está muy escasa. De los 240 habilitados, aproximadamente 80 personas han venido a votar hasta el momento”, señaló.

Asimismo, advirtió que esta baja asistencia podría generar dificultades hacia el final de la jornada. “Después, al finalizar la tarde va a ser un problema. Invitamos a la población a que venga ahora, hay bastante espacio y no esperar hasta última hora”, expresó.

El panorama general en San Julián muestra una jornada electoral con escasa concurrencia, lo que generó preocupación entre los jurados electorales, quienes insisten en la importancia de la participación ciudadana para evitar aglomeraciones en el cierre de votación.

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