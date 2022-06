Ladrones cortaron el cerco eléctrico para robar en una casa y amenazaron a la dueña con un arma

Cochabamba, Bolivia

Ladrones intentaron robar en una casa a plena luz del día, cortaron el cerco eléctrico para ingresar y amenazaron a la dueña con un arma de fuego. El hecho ocurrió en la zona de Alto Buena Vista en la zona sur de Cochabamba.

"Me apuntó con un arma y le pregunté qué quería. Empecé a gritar pidiendo auxilio y me apuntó con el arma diciéndome que me calle y que entre. Yo entré, pero seguí gritando y su auto retrocedió y también entró", develó la víctima.