"Le dije unas tres veces, joven, por favor no'": Víctima de asalto cuenta que suplicó por su vida

Santa Cruz, Bolivia

Una cámara de seguridad capturó el momento en que dos individuos a bordo de una motocicleta perpetraron un asalto a mano armada en el sexto anillo de la doble vía a La Guardia. La víctima, una mujer que retornaba a su hogar tras una jornada laboral, fue abordada por los delincuentes que la amenazaron con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias.

La afectada, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató con voz entrecortada los momentos de terror que vivió durante el asalto.

"Estaba saliendo de mi trabajo, yo me gano la vida haciendo limpieza en hogares particulares. Ese día salí alrededor de las 20:00 horas y me dirigía hacia la parada del micro. Escuché el ruido de una moto acercándose y antes de poder reaccionar, uno de los sujetos me agarró por detrás exigiéndome que le entregara mi cartera, celular y billetera", narró la víctima.

A pesar de sus súplicas, el delincuente no reculó con su amenaza. pero en ese momento me apuntó con la pistola y me dijo 'última vez, sino te mato'. En ese momento escuché un disparo", agregó la afectada visiblemente conmocionada.

El asalto no solo se tradujo en la pérdida de pertenencias materiales para la víctima, sino también en una profunda afectación emocional. "No solamente se llevaron mis cosas, también se llevaron mi tranquilidad. Ahora no puedo dormir ni trabajar tranquila. Se llevaron todo lo que había ganado y me quedé sin nada", expresó la mujer.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables de este acto delictivo.