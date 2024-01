Lima defiende prórroga de magistrados y asegura que no pueden ser procesados

Cargando...

La Paz, Bolivia

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes, 12 de enero, el ministro de Justicia, Iván Lima, reivindicó el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el carácter vinculante de sus sentencias. Asimismo, justificó la prórroga del mandato de los magistrados y sostuvo que no cabe procesarlos por esa decisión.

"La prórroga de los magistrados ha generado polémica, porque opositores y el ala “evista” consideran que las autoridades judiciales coordinan con el Gobierno para beneficiarse mutuamente. En ese marco, estos sectores han convocado protestas en Sucre contra los magistrados exigiéndoles que cesen en las funciones", indicó.

Asimismo, Lima rechazó los procesos penales iniciados contra los magistrados y las movilizaciones que se realizan en Sucre. Condenó que haya hostigamiento contra los administradores de justicia.

A su vez, el ministro deslindó responsabilidad en el fracaso de las elecciones judiciales y negó que se las haya saboteado. Aseveró que no se ha elegido aún a los nuevos magistrados por “caprichos” de la Asamblea Legislativa, que emitió convocatorias con requisitos inconstitucionales y que fueron anulados por el TCP.

Del mismo modo, justificó la prórroga de los magistrados bajo el argumento de que no se podía permitir un vacío institucional en el Órgano Judicial. Señaló que la decisión del TCP es inapelable y no cabe recurso en contra de ella.

Según Lima, la Declaración 049 del TCP para la prórroga “está amparada, aunque no nos guste, por la Constitución”, por lo cual nadie puede ocupar el lugar de los actuales magistrados sin ser elegido por el voto popular.

Recalcó que la Declaración del TCP “es definitiva, causa Estado, tiene que ser respetada por todos y no admite ningún recurso ulterior”.

También consideró que no cabe hacerles proceso a los magistrados por la Declaración 049, en tanto se eligen a las nuevas autoridades judiciales.

“No cabe el proceso penal. No cabe el proceso de juicio de responsabilidades. No cabe ninguna posibilidad de juzgamiento, porque quien tiene la última palabra conforme a esta Constitución es el Tribunal Constitucional”, manifestó, según Erbol.

Aclaró que se pueden presentar denuncias, pero eso no quiere decir que vayan a conseguir sentencias. No obstante, consideró que es urgente realizar las elecciones judiciales, para lo cual es necesario un el diálogo genuino y un “gran acuerdo nacional”.

“Tenemos todos los bolivianos de reencauzar nuestro camino constitucional: preseleccionar, votar y que los reemplazantes de estas actuales autoridades vayan a ocupar estas funciones”, complementó.