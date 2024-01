Andrónico denuncia “golpe judicial” que pretende prorrogar a magistrados hasta 2026

La Paz, Bolivia

El presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez, denunció que se gestó un “golpe judicial” por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siguiendo una intención de mantener la prórroga de los magistrados hasta el 2026.

Dijo que esta declaración del TCP atentaría la soberanía del pueblo boliviano.

Rodríguez calificó este accionar como una decisión política y que no respeta la Constitución Política del Estado.

“Nosotros calificamos este hecho como una decisión política y no una decisión jurídica, sin duda responde este hecho de autoprorrogarse por parte de los magistrados y consejeros por plata y por decisión política y no por respetar la Constitución Política del Estado, definitivamente el objetivo político de algunos es de repente, de hacer las elecciones en 2026, lo cual incurre en incumplimiento de deberes de aquellos que no tienen la mínima voluntad de cumplir este objetivo”, finalizó Rodríguez.