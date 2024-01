Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic se refirió al nuevo fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que ratifica a Mario Aguilera para que asuma la suplencia de la Gobernación.

En una rueda de prensa, Matkovic destacó que la nueva sentencia del TCP no tuvo en cuenta la ley departamental 293 sobre la suplencia temporal, a pesar de que fue presentada ante las autoridades el 6 de marzo de 2023. "No tiene explicación alguna el decir que no tenían conocimiento de una ley vigente", señaló Matkovic.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental anunció su intención de llevar la sentencia del TCP ante el legislativo cruceño, sin embargo, indicó que quienes la acaten 'estarían cometiendo un delito'.

"El que dé cumplimiento a esto, está cometiendo un delito. No existe la figura de suplencia temporal para el vicegobernador, solo es aplicable a un asambleísta departamental", afirmó Matkovic, argumentando que la sentencia contradice las leyes vigentes en el marco jurídico de Santa Cruz.

"Voy a dar estricto cumplimiento a esto y voy a poner a consideración del pleno de esta Asamblea, de esta resolución que ha llegado y que sea uno por uno, que levanten la mano diciendo: 'Sí, yo estoy dispuesto a cometer un delito'", agregó la autoridad.

La sala cuarta especializada del Tribunal Constitucional (TCP) rechazó el recurso de Complementación y Enmienda presentado por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic. Con esto se ratifica el fallo que ordena que el vicegobernador, Mario Aguilera, asuma la suplencia de la Gobernación de Santa Cruz, mientras Luis Fernando Camacho permanezca en el penal de Chonchocoro.