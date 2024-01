Juez rechaza recursos presentados por el TCP y continúa la investigación por autoprórroga

Chuquisaca, Bolivia

En Sucre, el Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer rechazó los dos recursos de excepción presentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra una denuncia presentada por Comunidad Ciudadana (CC) por usurpación de funciones.

Los recursos presentados por los magistrados solicitaban que la autoprórroga sea analizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no en la Justicia, sin embargo, la jueza que conoció el caso determinó rechazar y ordenó continuar con la investigación.

A criterio de Urquidi, con la determinación de la Justicia se ratificaría que “los magistrados ejercen de forma ilegal”.

En tanto, el magistrado Paúl Franco señaló que los accionantes de los recursos no son sujetos de investigación, y sus nombres no figurarían dentro del proceso de investigación.

“El Ministerio Público ha hecho alusión expresa a que nosotros no somos personas investigadas, no tenemos por qué poner excepciones si no somos investigados, (…) vamos a estar pendientes y siempre presentes para asumir defensa”, declaró Franco.