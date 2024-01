Cargando...

Sucre, Bolivia

La 'autoprórroga' de las altas autoridades de justicia del país, y las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), han generado protestas en diversos sectores del país, que anunciaron marchas para los próximos días.

Así, un sector que ya está movilizado son los campesinos que apoyan al expresidente Evo Morales y ya se encuentran en la ciudad de Sucre, en la sede del TCP, realizando una vigilia y donde ayer protagonizaron disturbios con el resguardo policial. Las movilizaciones se registran en la capital, luego de la anulación de la reelección indefinida como derecho humano que impide a Morales asistirá a las elecciones presidenciales de 2025.

Además, dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afines al ala 'evista' del Movimiento Al Socialismo (MAS), advirtieron que masificarán las movilizaciones en Sucre si es que en 72 no presentan sus cartas de renuncia los actuales magistrados del Órgano Judicial y del TCP.

“Nosotros damos 72 horas o hasta el día viernes, ya no estar los magistrados acá y la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que convocar a la elecciones judiciales hasta el día viernes. No convocan hasta el día viernes, no se van estos magistrados, el día lunes todo el pueblo boliviano va a estar concentrado”, afirmó el dirigente campesino, Ponciano Santos, citado por Erbol.

El dirigente campesino Ponciano Santos. Foto: captura video

Además, consideró que los magistrados, tras haber continuado en sus funciones después del 1 de enero, ya no son autoridades elegidas por la población ya que vulneraron el tiempo que establece su mandato. A la vez convocó a los Interculturales, Bartolinas, mineros y otros, porque no se puede permitir una “ruptura del orden constitucional” con la prórroga de los actuales magistrados.

Del mismo modo, anunciaron la llegada de 2.000 cocaleros del Chapare a Sucre, para fortalecer vigilia en el TCP, desde la próxima semana.

“Vamos a trasladarnos, a partir del lunes 15 (de enero) más de 2.000 compañeros del Trópico, entre hombres y mujeres del trópico, a Sucre, hasta que renuncien los magistrados”, confirmó el dirigente Eulogio Franco, de la Coordinadora de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, según Sexto Día Noticias.

El grupo se sumará a militantes del ala 'evista' del MAS, que llegaron de La Paz, Oruro, Potosí y de Chuquisaca, se denominan “auto-convocados”.

Los militantes tienen prácticamente tomado el edificio del TCP, por lo que el lunes cerró sus puertas la instancia judicial y este martes los funcionarios tuvieron que ingresar por una puerta de emergencia, con el resguardo de efectivos de la Policía y en medio de estribillos de “corruptos”, “renuncien”.

De igual modo, el exmagistrado del TCP, Orlando Ceballos, que se identificó como abogado defensor del expresidente Evo Morales, anunció la llegada de más sectores a la capital, a partir de este martes para seguir con las movilizaciones.

“Esto es sostenido, los sectores movilizados han solicitado a otras organizaciones sociales como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) que se disponga una marcha nacional hacia la ciudad de Sucre. Estos magistrados prorrogados inconstitucionalmente dejen sus cargos, y no vamos a parar hasta que los magistrados estén en la calle”, declaró Ceballos a Correo del Sur.

Activistas también convocan a la población

Por otro lado, Pamela Flores, vocera del Búnker Tercera República, anunció que se realizará una "gran marcha nacional" en contra de la autoprórroga este jueves 11 de enero, a las 16.00, que partirá desde la Plaza del Reloj hacia la Casa de la Libertad en Sucre.

"A los colegios de profesionales, movimientos sociales, gremialistas, transportistas, amas de casa, al pueblo boliviano, a la gente que ama la libertad, la democracia, en contra del prorrogismo", aseveró a medios locales.

Del mismo modo, tras un encuentro nacional la semana pasada, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) determinó exigir el “cierre” de los altos tribunales de justicia del país y convocó a una marcha de protesta también para el 11 de enero, desde las cinco de la tarde.

“Exigimos que se cierren los órganos de la justicia: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. La desobediencia civil es el último espacio de defensa de la democracia. Por lo tanto, rechazamos aquellas declaraciones de amedrentamiento contra nuestro derecho, que es la protesta pacífica, ciudadana. Y la desobediencia civil implica realizar las acciones penales contra los usurpadores”, dijo el portavoz del Conade, Manuel Morales, al comunicar las conclusiones del encuentro, que se desarrolló en la capital.

También indicó que el encuentro concluyó que los legisladores no cumplieron con sus obligaciones y que, por lo mismo, “tienen responsabilidad en esta crisis institucional”.

Añadió, que las movilizaciones que desarrollará el Conade “no están en función de ningún proyecto político en particular”.