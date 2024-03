"Los bebés querían a su papá": doble infanticidio en El Alto se pudo evitar

El Alto, Bolivia

Tras conocerse la destitución de la fiscal Soledad Yapu, que sobreseyó a Cesar Tezanos, autor del doble infanticidio de sus dos hijos en la ciudad de El Alto, la defensa de la familia observa que el crimen se pudo haber evitado si las autoridades actuaban como debían.

Según explicó la abogada de la madre de los niños, Cristina Moscoso, Tezanos ya tenía una imputación por maltrato y fue sobreseído por Yapu.

"La imputación es una primera etapa donde se puede determinar que, con probabilidad, la persona es autor del delito. Dentro de los actuados (en esa ocasión), indicaron que el certificado médico que presentó Patricia (la expareja de Tezanos y madre de los niños) era falso, pero no había una pericia de la falsedad. El médico dijo que no era su firma, solo se basaron en eso y sale el sobreseimiento", comentó Moscoso.

Sin embargo, el certificado no era la única prueba que presentaron.

La jurista comentó que Tezanos incluso tenía detención domiciliaria y no debía acercarse a la víctima, entre otras medidas de protección.

"También tenía una denuncia por asistencia familiar. Entonces, ellos no se veían. Ella entregaba a los niños en la Defensoría de la Niñez, él no iba a recoger tampoco, los recogían los abuelos. No tenían ningún contacto.