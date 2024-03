Policía investiga una carta póstuma encontrada en el lugar del presunto doble infanticidio

La Paz

Nuevos datos, fueron revelados en el caso que se investiga como un posible doble Infanticidio en La Paz. El coronel Omar Zegada, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (Felcc), informó que se recolectaron una serie de elementos, como una carta manuscrita y tres vasos con un residuo que aún no fue identificado.

“Estamos en proceso de investigación, hemos recolectado unos vasos con residuos líquidos, que han sido llevados para ser analizados; de igual manera hemos recolectado un manuscrito, que está siendo evaluado para acreditar la autoría de la misma y si se trato o no de una carta póstuma”, indicó el coronel Zegada.

El director de la Felcc de La Paz, afirmó que se está esperando el informe forense de los tres cuerpos (los dos menores y la madre), para conocer la causa de la muerte.

“No queremos adelantarnos en indicar si la causa del móvil es económico o emocional. Estamos en la espera de las investigaciones para establecer con certeza cuál fue la causa”, aseguró el coronel Zegada.

Según la investigación, el hecho sucedió en la zona de Alto Obrajes en La Paz, cuando la abuelita de los niños encontró los cuerpos sin vida de los dos menores de edad, de 7 y 14 años, junto a su madre, quien se presume, se suicidó luego de cometer el crimen.

“La abuelita, se preocupó al percatarse que las menores no fueron a visitarla como lo hacían siempre, fue cuando se desplazó a la vivienda y encontró a la adolescente de 13 años con algunas complicaciones de salud, y a dos menores ya sin vida. Ella fue quién auxilió a la joven que ahora se encuentra estable y se espera que sea dada de alta en las próximas horas”, relató el coronel.

En la vivienda, que no presentaba ningún signo de violencia, se encontró al perrito de la familia que también resultó afectado. “el can fue atendido y no se descarta que pueda salvar su vida”, aseveró el uniformado.

Luego de realizar el levantamiento legal de los cadáveres, fueron llevados hasta instituto de investigaciones Forenses IDIF de La Paz y se espera que los resultados puedan darse a conocer en las próximas horas.

“Urge una política criminal”

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, aseguró que urge implementar una política criminal y afirmó que se presentará un proyecto de ley que condene la violencia en menores.

“Se inició el trámite para presentar el proyecto de ley para incorporar una nueva modalidad dentro del infanticidio, no solo la Imprescriptibilidad, sino también la violencia vicaria, que es una forma de venganza que toman algunos progenitores para lastimar a sus parejas”, explicó la viceministra.