Luis Arce: BoA demuestra que el Estado puede ser un buen administrador

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes, el presidente Luis Arce presentó los dos nuevo aviones Airbus A330 - 200 de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), que tienen una capacidad para 275 pasajeros y una autonomía de vuelo de hasta 12 horas, por lo que se usarán para viajes internacionales.

Durante el acto, el primer mandatario indicó que esta moderna adquisición es el resultado del modelo económico. Además, que es una muestra clara de que es un mito de que el Estado es un mal administrador.

“BoA es la muestra de que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo funciona, que tenemos un Estado que sabe administrar las empresas estatales. Por lo tanto, nuestro modelo no está aniquilado, no está muerto, no está agonizando. Todo lo contrario, nuestro modelo económico muestra una vez más el potencial que tiene, no solo a nuestro país sino al mundo entero, que otra manera de administrar la economía es posible”, sostuvo.