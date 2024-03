Madeley Aduviri vivió horas de terror en su propia casa, fue violada y asesinada

Chile

Madeley Aduviri Córdoba una joven, de 18 años, viajó en diciembre del 2023 al país vecino de Chile - Iquique, con la finalidad de pasar vacaciones junto a sus padres en la región de Tarapacá, tenía previsto retornar a Cochabamba para iniciar sus estudios universitarios, tenía el sueño de estudiar medicina.

Pero este viernes 1 de marzo fue encontrada sin vida en una zona de Alto Hospicio, los padres de Madeley salieron a trabajar y dejaron a su hija en casa, totalmente seguros que estaría bien, pero no fue así.

Al volver a su casa se encontraron con una escena dantesca, la joven de 18 años fue brutalmente degollada y ultrajada sexualmente, los responsables de este terrible hecho se habían dado a la fuga.

Al momento del ataque Madeley descansaba en su cama, sus padres vivieron un terrible shock al encontrarle en ese estado. "Me acerqué a la cama de mi hija y estaba durmiendo, la dejé durmiendo y me fui al trabajo. Vuelvo en la tarde, la empiezo a llamar y no me contestaba. No llegaba la señal a su celular, ya me sentía preocupada, me vine rápido del trabajo y la escena que yo encuentro es horrible", relató al medio Meganoticias la madre, Jhuly Córdova.