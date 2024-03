Chile

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido por la Policía en Chile, acusado de asesinar a Madeley Aduviry Córdova, una joven boliviana de 18 años, que se encontraba de vacaciones en Chile.

La familia de la víctima pide ayuda para poder repatriar el cuerpo de la joven y traerlo de retorno a Bolivia; piden justicia y la sanción máxima para el verdugo de la víctima.

La madre de Madeley, Jhuly, solicitó ayuda para que le puedan entregar el cuerpo de su hija, llevarlo a Bolivia para poder realizar su velorio y enterrarla en su tierra natal.

“Nosotros estamos pensando en ir, pero queremos volver para seguir el caso, para que no se quede, para que mi hija no sea un número más en todo esto”, señaló la madre de Madeley.

La víctima, había salido bachiller el pasado año, y entre la familia, decidieron aguardar medio año para poder iniciar con los estudios universitarios en la ciudad de Cochabamba.

La familia de Madeley, no encuentra consuelo ante la gran perdida, y se encuentran recolectando dinero para poder trasladar el cuerpo de su hija, lamentó lo ocurrido y señaló que ella no tenía problemas con nadie.

“No tenemos pleito con nadie para que vengan a hacernos eso, hacerle eso a mi hija. Era una niña, una bebé, alguien que apenas empezaba a vivir. Tenía la ilusión de entrar a la universidad, tenía que entrar a medio año. Vino de vacaciones, no vivía siquiera acá, vino de vacaciones”, indicó la madre de la joven asesinada.

En tanto, dentro del proceso de investigación, un hombre de 40 años fue detenido como principal sospechoso del delito, se trata de una persona de nacionalidad paraguaya y que cuenta con antecedentes por delitos sexuales.

La investigación fue declarada en reserva, y ampliaron el plazo para las primeras investigaciones, la familia de Madeley, dijo que no conoce al hombre y que desconocía sobre alguna detención.

“No sé si habrá un detenido, no sé quién será, no tengo la menor idea y tampoco puedo acusar a alguien sin saberlo. No sé y estamos esperando para que nos informen también para poder saber algo”, argumentó la madre.