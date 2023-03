Marcha de fabriles avanza por la Av. Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este jueves, se moviliza una masiva marcha de fabriles de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba en demanda del cumplimiento de un pliego petitorio de 7 puntos.

Los trabajadores partieron de Quillacollo, recorren la Av. Blanco Galindo, por el carril sur, y planean llegar hasta la plaza 14 de septiembre.

Fotos: David Flores/APG.

Entre sus demandas está la modificación de la Ley de Pensiones y la solicitud de ser parte del directorio de la Gestora, además reinserción laboral a despedidos, participación activa en la Gestora w incremento salarial, entre otros.

"La demanda de todos los trabajadores es la modificación de la Ley 065, como está establecido en la misma ley, debe ser revisada y modificada. Ningún boliviano está satisfecho con la situación de la jubilación. Necesitamos que haya una renovación, una reingeniería en la Ley de Pensiones. De la misma forma, estamos exigiendo participación real en la Gestora Pública. No puede ser que gente ajena, que no aporta, esté y que los trabajadores que aportamos no podamos ser parte de la dirección del manejo de nuestros recursos", afirmó un representante del Comité Ejecutivo, a momento de detallar su pliego petitorio.