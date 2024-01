Mario Aguilera: “No voy a entregar la Gobernación de Santa Cruz al masismo”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una reciente declaración, el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Joaquín Aguilera, desestimó la autenticidad de la carta que circula en redes sociales y que han sido atribuidas al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho Vaca y aseguró que no se dejará influenciar por la controversia generada en torno a ellos.

El vicegobernador se enfatizó que está firme en su compromiso con el pueblo cruceño y que no entregará la gobernación al Movimiento al Socialismo (MAS). Ante las acusaciones y comentarios difamatorios, Aguilera se defendió y rechazó cualquier intento de desacreditar su gestión.

“Creen que, calificándome, adjetivándome, van a crear una verdad que es totalmente falsa. ¿Creen eso de verdad? El pueblo me conoce, pueden decir lo que quieran de mí, nací, crecí, me formé, trabajo y me voy a quedar. aquí, al lado de mi pueblo, cumpliendo mi compromiso como lo he hecho siempre”, afirmó Aguilera.

El vicegobernador desmintió supuestas reuniones con el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo en 2021, desafiando a quienes difunden esa información a presentar pruebas. Asimismo, rechazó la persistencia de acusaciones similares en 2022 y 2023, calificándolas como una “cantaleta” sin fundamentos.

“Saben que aquí estoy yo, su servidor. Yo firmé un compromiso con mi pueblo, no voy a entregar la Gobernación de Santa Cruz al masismo, punto final. ¿Eso es lo que quieren hacer? provocando y buscando mi renuncia. Estoy firme con el compromiso que asumí”, aseveró Aguilera.

En medio de las tensiones políticas, Aguilera se comprometió a mantenerse al lado de su pueblo, cumpliendo con la gestión encomendada.

Cargando...

“Yo fui y toqué la puerta para pedirle su apoyo para llevar a cabo una gestión en favor del pueblo cruceño. Ese compromiso no ha cambiado, no importan las dificultades que quieran poner en el medio. Aquí estoy y, seguiré trabajando, defendiendo mi estatuto, mi autonomía y mi Gobernación”, concluyó.