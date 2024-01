“¿Qué te exige el MAS para darte la silla del Gobernador?”, dijo Camacho a Aguilera

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una carta escrita desde su reclusión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, arremetió contra su vicegobernador, Mario Joaquín Aguilera Cirbián, acusándolo de querer entregar la Gobernación al Movimiento al Socialismo (MAS). Camacho calificó esta supuesta traición como una vergüenza para la historia de Santa Cruz.

La carta revela la tensa relación entre ambos políticos, señalando que la discordia se remonta a 2021, cuando Camacho recibió información sobre reuniones entre Aguilera y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para negociar la sucesión en caso de la detención del gobernador, hecho que se concretó el 28 de diciembre de 2023.

La carta que Camacho escribió y envió a Aguilera.

Camacho acusó a Aguilera de cuestionar su capacidad para gobernar desde la cárcel, de desconfiar de las gestiones administrativas de la Gobernación y de buscar asumir el cargo basándose en una sentencia constitucional aún no vigente. Además, el gobernador afirmó que el vicegobernador planea entregar la Gobernación al MAS a cambio de ejercer ilegalmente el cargo de Gobernador.

“Te convertiste en un opositor de mi gestión desde el penal de Chonchocoro; primero poniendo en duda mi capacidad para ejercer el cargo desde mi celda, luego cuestionando las gestiones administrativas y ahora exigiendo tu posesión en el cargo en función a una sentencia constitucional que ni siquiera entró en vigencia y sin siquiera tomarte el tiempo para interpretarla”, continúa el escrito.

En la misiva, Camacho lamentó la supuesta traición de Aguilera, quien fue su compañero de fórmula, destacando que este abandona la consigna de no pactar con el MAS, convirtiéndose en un “títere” del presidente Luis Arce y del masismo en caso de asumir la suplencia temporal.

“Nuestra primera consigna era nunca pactar con el MAS, por eso estoy preso; por ese compromiso de luchar y no pactar que hice con mi pueblo, con mi familia y con Dios; vos en cambio, abandonaste esa consigna y ahora tenés a todas las autoridades del MAS exigiendo a la Asamblea Departamental que te entregue el cargo por el que no fuiste electo. No estás solo en este plan pactista, otros también se prestan a la traición, pero a diferencia de ellos, vos fuiste parte de una fórmula elegida para defender Santa Cruz, no para traicionarla uniéndote al masismo”, señaló el gobernador cruceño.

El gobernador advirtió a la población cruceña sobre las posibles consecuencias de la entrega de la Gobernación al MAS, haciendo hincapié en la lucha por evitar que el partido político tome el control de las instituciones y robe el voto de los ciudadanos. La carta concluye con un llamado a la reflexión y una afirmación de que la verdad sobre la presunta traición de Aguilera será evidente con el tiempo.

“Seguramente negarás todo lo que señala esta carta, pero los hechos están ahí, vos, yo y Dios, sabemos la verdad y con el paso del tiempo esa verdad será todavía más evidente el daño que le hace a Santa Cruz tu traición y tus acuerdos con la dictadura masista”. ¡Dios te perdone!, concluye la carta escrita por Camacho.