“No seremos parte de ningún golpe institucional”: Bancada de Creemos envía carta a Aguilera

Santa Cruz, Bolivia

En el comunicado, la bancada de Creemos de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) expresó su firme rechazo a la Sentencia Constitucional 1021/2023-S4 del 20 de diciembre de 2023, calificándola como ilegal y antidemocrática. “En primer lugar, queremos hacer hincapié en que la Bancada de Creemos no cooperará en la defenestración política de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca, oponiéndonos firmemente a cualquier intento de socavar la voluntad del pueblo cruceño”, señala el pronunciamiento.

Además, la carta interpela al vicegobernador con una pregunta directa: “¿Usted está dispuesto a asumir el cargo y gobernar con el respaldo de la Bancada masista?”. La Bancada de Creemos deja claro que no serán partícipes de ningún golpe institucional y advierte a Aguilera sobre no convertirse en un “instrumento político del masismo”, instándolo a no pisotear la decisión del pueblo respecto a su gobernador.

La misiva concluye con un llamado a la integridad democrática, unidad y a escuchar la voz de los ciudadanos cruceños. La Bancada de Creemos conmina a Aguilera a acatar estos principios fundamentales en su papel como vicegobernador.

