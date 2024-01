"Traición", así califica Camacho la actitud del vicegobernador Aguilera

Santa Cruz, Bolivia

Hace minutos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió una carta desde Chonchocoro, donde guarda detención preventiva, pronunciándose respecto a la decisión de ser reemplazado por el vicegobernador, Mario Aguilera. Afirmó que se trata de una "traición" y llamó a los cruceños a salir a las calles.

En ese sentido, la autoridad publicó una carta en sus redes sociales en la que califica la actitud de Aguilera como "una traición". Además, considera la decisión del TCP como un intento del MAS para "consolidar el golpe contra Santa Cruz" y el Gobierno Autónomo Departamental.

"Las dictaduras son así. Primero persiguen, encarcelan y después destruyen las instituciones y pisotean los derechos de las personas y los pueblos. No me sorprende del MAS, pero sí la actitud que ha decidido asumir el Vicegobernador Mario Aguilera ", se lee en la misiva.

Camacho recordó que, sobre este tema, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz promulgó la Ley 293.

"Mario Aguilera fue mi acompañante de fórmula y él debería estar en estos momentos defendiendo la institucionalidad, defendiendo la lucha cruceña por la elección de autoridades, defendiendo la autonomía y el voto de los cruceños, y no en coordinaciones con el MAS para consolidar el golpe. ¿Ese es el ejemplo que le da a los cruceños? ¿Así quiere ser recordado, como el cruceño que usurpó junto a la dictadura masista el puesto de Gobernador?" , cuestionó Camacho.

Observó que "el pragmatismo y la ambición política" lo confundieron "para tomar el camino de la vergüenza y la traición".

"Traición no a mí, no a las personas, sino traición a la autonomía, al voto y a las luchas de los cruceños. Pensé que era un hombre de principios y me equivoqué. Llegar a asumir el cargo producto de la traición es una marca que quedará por siempre en la historia de Santa Cruz", resaltó el gobernador.