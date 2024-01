Presidente de la Asamblea cruceña no asistirá a diálogo por suplencia en el Comité pro Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, no asistirá al diálogo por suplencia en el Comité pro Santa Cruz, convocado para esta jornada.

"El presidente (Matkovic) no se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, fue a Sucre ayer y no consiguió espacio de retorno, todavía está allá. Aunque se encontrara, por la comunicación que tuve con él, no se hará presente porque no ve que sea el lugar o ámbito en el cual se pueda resolver algo. No va a asistir hoy", aseveró Oscar Feeney, vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, en entrevista con El Mañanero.