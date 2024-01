“Sería un error no asistir a la reunión”: Mario Aguilera reconfirma su asistencia a convocatoria del Comité

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, reconfirmó su asistencia al diálogo por suplencia en el Comité Cívico pro Santa Cruz y además envió un mensaje al gobernador Luis Fernando Camacho: “Pensemos las cosas, seamos racionales. Entiendo la situación que está viviendo, comprendo la desilusión que debe sentir. Sin embargo, habrá tiempo para corregir esta situación a favor de la democracia, la autonomía y la institucionalidad”.

Al ser consultado sobre que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, no asistirá al diálogo por suplencia convocado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, Aguilera respondió: “Si me comunicaron ahora, el señor Óscar Nelson Feeney, vicepresidente de la ALD, me dijo que no van a asistir y que el Comité no debería meterse en política. Generar encuentros entre los cruceños y proporcionar certidumbre a la población es hacer política”.

“Yo asistiré. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar cerca de la institucionalidad, de formarme tanto en los gremios profesionales como en lo cívico. Es la familia más grande que tienen los cruceños para buscar soluciones a estas situaciones que son tan difíciles tanto a nivel personal como social”, agregó.