"¡Me atracaron cuatro personas, no pude defenderme!", contó una víctima de robo

Sacaba, Cochabamba

Una mujer denunció que fue víctima de robo por parte de cuatro personas que se bajaron de un taxi. Retornaba del desfile de Teas, realizado en el municipio de Sacaba, cuando pasaba por la acera de una cancha deportiva, aparecieron los delincuentes.

La mujer que retornaba a su casa, no se percató que una vagoneta tipo taxi se detuvo, en las imágenes se observa que dos hombres bajaron y la sorprendieron por la espalda, al ver que se resistía, del motorizado descendieron otros dos delincuentes.

“Justo en media cuadra de mi trayecto, me atracaron cuatro jóvenes, me sorprendieron por atrás, pensé que alguien estaba jugando, pero empezaron a jalarme y al ver que entre los dos no podían hacerme soltar mi cartera, otros dos hombres vinieron, ahí ya no pude defenderme”, contó casi en shock la víctima.