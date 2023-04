"Me dijo que sería el próximo feminicidio", contó desesperada una víctima de agresión

Cochabamba, Bolivia

Una mujer de 21 años sentó una denuncia por tentativa de feminicidio, en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), la víctima señaló que su pareja trato de estrangularla y es constantemente golpeada.

La víctima tiene dos hijas de 2 y 5 años con su agresor, relató que no es la primera vez que sufre violencia intrafamiliar, esta última ocasión tuvo que pedir ayuda a sus vecinos, ruega la colaboración de las autoridades.

“Me golpeó en el ojo, me hizo caer al suelo, me ahorcó diciendo ‘si va haber feminicidio aquí, que haya feminicidio’. Me mordió la espalda, tengo las cicatrices de la agresión. Ayer en la noche me ahorcó, mi pareja dijo que fue porque estaba borracho, que no sabía lo que hacía”, relató temerosa la víctima.

La madre de dos menores pide ayuda a las autoridades, ruega para que el acusado sea aprehendido, solicitó una orden de alejamiento, porque teme que lo peor pueda pasar y no quiere dejar solas a sus hijas.

“No es la primera vez que me agrede, es la segunda vez. Tengo heridas en el cuerpo, llamé a sus familiares, pero no me ayudaron. Los vecinos trataron de defenderme, pero él les gritó, tuve que encerrarme en mi cuarto. Pero se puso a destrozar la puerta (…) Yo le digo que se vaya, pero no se quiere ir, porque me dice que es su casa. Cuando me quiero ir, me bota, no me deja llevarme a mis hijas”, contó.