"Me rehusé a decir que el niño había fallecido": Las revelaciones de Zapata ante el tribunal sobre el hijo de Evo Morales

La Paz, Bolivia

La empresaria y expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, se presentó ante un tribunal este lunes 4 de marzo por el juicio que le siguen, en el que es acusada de Trata y Tráfico y asociación delictuosa por presuntamente presentar a un menor como si fuese el hijo que tuvo con el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien es precisamente el que interpuso la denuncia.

Así, Zapata brindó su versión de los hechos respecto al supuesto hijo de Evo Morales e hizo varias revelaciones sobre las presiones que recibió para decir que había fallecido.

En su declaración en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz, publicada por Erbol, la exgerente de la China CAMC reafirmó que el hijo había nacido y que fue anotado en Registro Civil junto a Morales.

"El que hace todos los actos es mi excompañero (refiriéndose a Morales). Él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial de registro civil”, dijo Gabriela al ser interrogada en el juicio.

Precisó que ese registro se realizó “unos meses después que ha nacido” el hijo.

Gabriela Zapata sale de su audiencia por el caso de presunta trata y tráfico el 4 de marzo de 2023. FOTO/Roberto ARANDA@APGNoticiasBo

Presiones de "altas autoridades"

Zapata también recordó que en febrero de 2016, fue presionada por "altas autoridades de gobierno”, que se comunicaron con ella para que brinde una declaración en el Hotel Presidente, con el objetivo de decir que el hijo había fallecido.

“Mi persona se ha rehusado dar esa comunicación para indicar que el niño había fallecido”, dijo ante el tribunal.

Para ese entonces, ya había estallado el caso y fue el 4 de febrero de ese año, que se convocó a dicha conferencia de prensa. Sin embargo, no se cumplió y los periodistas que esperaban la palabra de Gabriela quedaron plantados. Al día siguiente, el 5 de febrero de 2016, Evo Morales dijo en conferencia de prensa que el hijo había fallecido.

Zapata, en su declaración, hizo referencia a ese tema y mencionó que, después de rehusarse a hacer esa declaración, su "compañero" (Morales) salió a decir que el niño había fallecido.

“Mi compañero es el que indica y manifiesta que el niño habría nacido y había fallecido a los tres meses de edad, que supuestamente yo le había comunicado y que no me veía con él desde el año 2007. Me imagino que debe ser por asesoramiento que habría recibido por la situación que estaba pasando en ese tiempo”, comentó.

Narró que también fue presionada por “altas autoridades de Estado” para que declare en medios, pero sólo aceptó una entrevista en Red Uno, donde se refirió sólo al caso de tráfico de influencias con la empresa china CAMC, de la cual era gerente.

FOTO/Roberto ARANDA@APGNoticiasBo

Advertencia de detención

Asimismo, Zapata relató que, luego del referendo del 21 de febrero, fue convocada a una reunión en un centro de convenciones en Huajchilla, donde se hacía la evaluación del resultado de la consulta popular, en la que el 51% de la población rechazó modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación del entonces presidente Evo Morales.

Ahí le dijeron que iba a ser detenida. “Se me había comunicado que yo tenía que colaborar, que se me iba a detener dos días después”.

Efectivamente, la expareja de Evo fue detenida el 26 de febrero de 2016.

"El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Walter) Zuleta, a quien había conocido por personeros del Gobierno, y me indica que, si estaba en mi domicilio, porque ya estaba la vagoneta del Ministerio de Gobierno esperando. Voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la FELCC y me indican: 'vamos a esperar a la prensa'. Me sacan a los medios indicando que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero (21-F) con esa detención", declaró Zapata.

Contó que esa vez conversó con el fiscal departamental Edwin Blanco.

“Yo tenía la orden de no declarar. No declaro y me trasladan a las celdas de la Felcc. Ese día he guardado detención. Sí me han visitado personas (para decirme) que por favor me calme, que me mantenga tranquila”, afirmó.