Suspenden otra vez el juicio contra Zapata; ni Evo, ni Álvaro asistieron

La Paz, Bolivia

Debido a la ausencia de un juez del Tribunal, por temas de salud, el juicio contra Gabriela Zapata, ex pareja de Evo Morales, fue suspendido hasta el próximo 1 de enero.

Zapata llegó acompañada de su abogado hasta el Tribunal de Justicia de La Paz, no brindó ninguna declaración y tras su ingreso al edificio, se notificó la suspensión, un proceso que ya se arrastra por al menos 8 años.

Evo Morales estaba convocado también para participar de la audiencia en calidad de testigo, sin embargo, más temprano se conoció que no se haría presente al igual que Álvaro García Linera.

El abogado de los coacusados lamentó la nueva suspensión, y solicitó que la misma sea reprogramada para este miércoles 31 de enero, sin embargo no recibió una repuesta positiva.

Suspenden otra vez el juicio contra Gabriela Zapata. Foto APG.

El proceso que se lleva adelante en contra de Zapata, data del 2016, año en que se acusó a la ex pareja de Morales, con la ayuda de sus familiares, de utilizar a un pequeño niño para suplantar a un supuesto hijo del exmandatario, nacimiento que se habría registrado cuando ella todavía era menor de edad.

Sin embargo, tras que se destape el escándalo, Morales presentó la denuncia en contra de ella, proceso que ya se arrastra durante al menos ocho años.

La defensa de Morales señaló que el ex mandatario no se presentaría, debido a que como parte denunciante no había recibido la notificación y ya había hecho su declaración.

