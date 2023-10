Cargando...

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales volvió arremeter este domingo contra Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce. El exmandatario presentó dos audios vinculados al hijo del mandatario.

Uno de los audios presentados por Morales señala que Marcelo Arce supuestamente negoció, durante la campaña electoral, la explotación del litio con transnacionales, algunas de las cuales están vinculadas a Elon Musk. Morales afirma que estas negociaciones supuestamente "justificaron el golpe de Estado" que lo apartó del poder en 2019.

En el segundo audio, Morales asegura que el presidente Arce entregó a su hijo la tarea de negociar un "pacto por la democracia" con el líder opositor Carlos Mesa.

Afirmó que no es necesario someter a Marcelo Arce a un detector de mentiras, ya que la voz en los audios es idéntica a la del presidente Luis Arce, su padre. Según Morales, "habla igualito que Lucho Arce presidente," insinuando que la voz en el audio pertenece al hijo del actual mandatario.

Finalmente, Morales lamenta las acusaciones de algunos ministros de que está mintiendo y enfatiza que "Evo no miente. Mis padres me han enseñado a no robar, no mentir y no ser flojo". Además, hizo un llamado a la protección del patrimonio del pueblo boliviano, especialmente en lo que respecta a la explotación del litio, que considera como patrimonio del pueblo boliviano.

Respuesta del Gobierno

El vocero de la presidencia, Jorge Richter, se refirió ante los medios a las acusaciones presentadas por el expresidente Evo Morales. Lamentó que se utilicen prácticas poco respetuosas hacia la familia y señaló que este tipo de comportamiento debería ser desterrado de la política nacional.

El vocero presidencial aclaró que los audios en cuestión corresponden a la época de campaña, cuando el presidente Arce tenía un equipo de campaña reducido y contaba con la colaboración de diversos profesionales, entre ellos su hijo Marcelo.