Muere a los 94 años Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar

Sidney Poitier, la primera gran estrella afroestadounidense de Hollywood, falleció a los 94 años de edad, enlutando a la industria del entretenimiento, a activistas y políticos.

Poitier, que tenía doble nacionalidad -estadounidense y bahameña-, era "un ícono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional", dijo el viernes el viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, en Facebook.

Estrellas de Hollywood como Whoopi Goldberg, Viola Davis y Tyler Perry expresaron emotivas condolencias, duelo al que se sumó el expresidente Barack Obama.

"A Sir ... con amor. Sir Sidney Poitier R.I.P. Nos mostró cómo alcanzar las estrellas", tuiteó la actriz Whoopi Goldberg.

Viola Davis ("Doubt", "Fences", "The Help"), también ganadora del Óscar, dijo que "la dignidad, la normalidad, la fuerza, la excelencia y la pura electricidad de Poitier (...) nos mostraron que nosotros, como negros, ¡importamos!".

"Un largo viaje"

Nacido en el estado sureño de Florida en 1927, donde su padre agricultor de tomates vendía sus productos, el joven Sidney y su familia se mudaron de regreso a las Bahamas, donde creció en la pobreza.

A los 15 años regresó a Miami, donde estaba asentado su hermano Cyril. Después se mudó a Nueva York y allí trabajó como lavaplatos y ayudante de camarero.

Se sumó al Ejército durante la II Guerra Mundial como fisioterapeuta y después retornó a la "Gran Manzana" para volcarse de lleno a la actuación.

Fue el primer actor negro nominado a un Óscar con "The Defiant Ones" (Fugitivos), de 1958 y, seis años después, fue el primer actor negro en ganar un premio de la Academia al mejor actor por su papel en "Lilies of the Field" (Los lirios del valle), de 1963.

Al recoger este histórico reconocimiento, Poitier le dijo a una audiencia mayoritariamente blanca que para llegar allí había recorrido "un largo viaje". Pasaron treinta y ocho años antes de que otro actor negro, Denzel Washington, conquistara esa misma categoría.

"Siempre estaré siguiéndote, Sidney. Siempre estaré siguiendo tus pasos", dijo Washington en 2002 al recibir el premio de las manos de Poitier.

Interpretó una seguidilla de papeles innovadores en un momento de gran tensión racial en Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960.

Equilibró el éxito con el sentido del deber, eligiendo proyectos que abordaban el fanatismo y los estereotipos, incluyendo los clásicos "Adivina quién viene a cenar esta noche", "En el calor de la noche", y la memorable "Al maestro con cariño".

En televisión, encarnó a figuras históricas como el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, y al primer juez negro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Thurgood Marshall.