"Ni cobardes, ni traidores": Con un discurso centrado en la industrialización, Arce comenzó su cuarto año de gestión

La Paz, Bolivia

Con un discurso centrado en la industrialización, el presidente Luis Arce brindó su informe de tres años de gestión de gobierno.

El mandatario comenzó su discurso apuntando a una crisis del capitalismo que da origen a un nuevo orden mundial. La crisis se acentuó con la pandemia, la guerra en Ucrania y también en Gaza. Entonces, se refirió a las proyecciones de crecimiento a nivel mundial que permanecen en niveles bajos.

"Se está produciendo una crisis multidimensional. La amenaza del resurgimiento de tendencias fascistas en varios lugares del mundo es una realidad. No vivimos ajenos a las dinámicas del planeta. A nivel mundial, hay una crisis económica, alimentaria, energética, climática. Estos factores externos junto a la problemática interna y el sabotaje afectan a nuestro país", afirmó. "El uso de la violencia de parte de Israel y ahora el pronunciamiento de las Naciones Unidas abre el riesgo de que un conflicto de grandes proporciones", añadió.

Sin embargo, aseguró que el país se encuentra entre las mejores economías de la región.

"En noviembre de 2020 nos propusimos reconstruir nuestra patria, nuestra economía y lo estamos haciendo. Mi reconocimiento al pueblo trabajador. Debemos sentirnos orgullosos de la vitalidad de nuestro modelo económico, que demostró nuestro crecimiento con políticas orientadas a disminuir la extrema pobreza", agregó.

Detalló que el modelo económico opera con eficiencia en un contexto adverso a nivel mundial, tiene una coherencia estratégica, que llevará a la industrialización e independencia económica.

"El crecimiento promedio en los dos primeros años de gestión fue 4.8% que nos permitió incrementar el salario mínimo nacional. Controlamos la inflación que a octubre alcanza el 1.48%, la más baja de la región, también tenemos la menor tasa de desocupación de América del Sur", explicó.

También hizo énfasis en la política de industrialización con sustitución de importaciones, que lleva adelante el gobierno.

"Logrando la soberanía económica podremos alcanzar la plena soberanía política. La industrialización no es tarea fácil, pero es lo que necesita nuestra economía y nuestra población. La industrialización es uno de los mayores retos, tenemos obstáculos por superar", aseveró.

Dijo que en tres años, se implementaron más de 150 plantas industriales.

"Estamos direccionando esfuerzos para el desarrollo de nuevas industrias. También estamos industrializando nuestra hoja sagrada de coca y otras plantas medicinales. Encaminamos la industria de la química básica. Habrá nuevas industrias y servicios, más empleos", comentó.

También se refirió a la construcción de las plantas de litio en Potosí y las proyecciones de producción. También se proyecta la planta de zinc en Oruro. Resaltó la construcción de plantas de biocombustibles en Santa Cruz.

"También reactivamos el turismo, dejando ingresos de cerca de 500 millones de dólares. Estamos avanzando y es el pueblo quien nos evalúa por los resultados", comentó.

Observó que hay asuntos pendientes como la justicia, consideró que las elecciones no resolverían el problema.

"Entre los asuntos pendientes por resolver está la justicia, no es aceptable que llegue a los que tienen la billetera más grande y no al pueblo trabajador. Vamos a incrementar la cantidad de juzgados en municipios donde existen mayores índices de violencia contra las mujeres", afirmó.

Además, anunció un sistema moderno para optimizar el tiempo en la justicia, tener más jueces y menos administrativos.

Se refirió a la lucha contra el narcotráfico, diciendo que se realizaron más de 16 mil operativos.

"Hemos extraditado a cabecillas, conocidos como peces gordos. Proponemos que la lucha contra el narcotráfico sea regional", afirmó.

Respecto a la crisis climática, que genera falta de agua, incendios, dijo que se puso en marcha el Plan Plurinacional de respuesta inmediata que apoya a más de 500 municipios.

"La aprobación del proyecto de ley de financiamiento externo en la Cámara de Senadores nos permitirá ayudar a más familias", apuntó.

Asimismo, dijo que se organiza el Censo en 2024 para tener buenos resultados.

"La libertad de expresión está garantizada, pero los cambios en el mundo de la comunicación nos convoca a manejarnos con responsabilidad, que no se promueva odios, racismo, discriminacion o violencia en las redes sociales", añadió.

La educación es importante para el desarrollo y trabajan para desarrollar la calidad. Por eso, se harán pruebas en estudiantes para verificar el nivel de aprendizaje y preparar el Congreso nacional de esta área.

Reiteró su apoyo al pueblo palestino, a Cuba y Venezuela por lo que convocó a la paz.

"Abogamos por la construcción de un mundo con igualdad de derechos, sin imposiciones, sin amos, ni esclavos", comentó.

También resaltó su participación en la cumbre de los BRICS y los beneficios de la inclusión de nuestro país en este grupo.

"Los resultados son los que cuentan, pero podríamos estar mejor. Miremos cómo estábamos en 2020 y cómo estamos hoy, saquen sus propias conclusiones. La polarización política existe, día a día se ataca al gobierno. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho", complementó.

Comentó que no busca la confrontación y que el proceso de cambio es proyecto de un colectivo, sus únicos dueños son las organizaciones sociales, indígenas originarios campesinos, "los verdaderos protagonistas de la revolución democrática y cultural".

"El Proceso de Cambio es un patrimonio del pueblo boliviano. Se que los ataques continuarán, puede que aumenten los sabotajes. Estamos cansados de quienes siembran odio y violencia, quienes sueñan con nuevos golpes de estado y acortamiento de mandatos", apuntó.

Igualmente, hizo un llamado a la unidad frente a la llegada del Bicentenario del país.

"En los próximos años enfrentaremos nuevos desafíos, continuaremos fortaleciendo nuestra economía y democracia, darles bienestar a los bolivianos. Sabemos de donde venimos y a dónde vamos", agregó.

Finalmente, citó a Marcelo Quiroga Santa Cruz, al decir que no rehuirá al peligro, porque no se podría soportar si no cumpliera su deber.

"Ni cobardes, ni traidores", finalizó.

Durante el discurso, no faltaron los gritos de apoyo, y también de crítica. Cada que Arce terminaba una frase, los presentes coreaban: "Lucho, no estás solo".