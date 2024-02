La Paz, Bolivia

En Irpavi II, zona sur de la ciudad de La Paz, vecinos siguen alarmados por la crecida constante del río Irpavi, que la semana pasada generó caídas de plataforma y el derrumbe de una vivienda.

Piden ayuda del municipio para que se desplace con toda la maquinaria necesaria. Explican que ya trabajan en el lugar, pero es insuficiente.

"El río sigue creciendo, no baja su caudal, se incrementa cada día que pasa. La ayuda que llega no es suficiente. Pedimos más maquinaría y que las dos instituciones que están ayudando coordinen, que son Defensa Civil (a través del Comando de Incidentes) y el Gobierno Municipal. Todo el trabajo que hacen en el día, en la mañana y en la tarde con los soldados y obreros del municipio se va a la nada porque en la noche estamos desprotegidos. A las 8 de la noche, se va la maquinaria y el río viene con más fuerza, se lleva todo el trabajo que se hace", explicó un vecino.

A esto se suma que habría una deuda entre la alcaldía y la empresa que otorga la maquinaria, por lo que temen que se suspenda el trabajo.

"Las empresas se quejan de que no les pagan y les deben. Por eso no nos quieren atender. Hablé con el alcalde y me dijo que son deudas de hace años. Nos sentimos a la mano de Dios, esperemos que no pase más desgracias. Esto se le salió de control al Gobierno Municipal y no quieren declarar alerta para que haya más ayuda de Defensa Civil", reclamó el afectado.