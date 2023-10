"¡Nos ataca!": Perro presuntamente abandonado causa temor entre los vecinos

Cochabamba, Bolivia

Un perro de raza criolla ha sembrado el temor en vecinos del Barrio "Solterito", OTB Concordia, debido a que intenta atacar a los personas que circulan por su cuadra, provocando zozobra en quienes transitan por el lugar. Los propietarios del can aseguran que no es un animal agresivo.

En la calle Nicolás Flores el peludo causa zozobra, cansados de esta situación quienes viven en el sector denunciaron que ya se han registrado varios ataques, porque nadie se salva de ser víctima de un susto o una buena mordida. Las personas del edificio donde se encuentra el canino aseguran que no es su 'mascota' y los habría seguido desde la Terminal de Buses.

"Realmente el perrito es cobijado para estas personas, ya ha mordido a varias personas. Uno de ellos es mi nieto, que fue atacado", "En tres oportunidades me ha querido morder el perro, cuando llevo a mi hija a la escuela nos corre y sus dueños no hacen nada, es peligroso especialmente para mi hija", "A mi me corrio y me agarró de la ropa, más bien no me mordió", "Ataca a niños y personas mayores, cuando se les reclama a los dueños siempre dicen que no es su perro", contaron los vecino.