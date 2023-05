"Nos robaron y me desmayé": La policía logró capturar al ladrón de equipos de ecografía

Quillacollo, Cochabamba

Detuvieron a un ladrón que robó dos equipos de ecografía el pasado 27 de abril en el municipio de Quillacollo, personal de la policía recuperó los equipos valuados en 30 mil dólares cada uno, el delincuente fue detenido en el departamento de La Paz, dos cómplices del antisocial están prófugos.

Esta persona se encontraba en la ciudad de El Alto, donde pretendería vender los costosos equipos, pero fue capturado por personal de inteligencia del grupo CEIP de la Policía.

"Me llama y me dice la puerta del consultorio está abierta. Asustada le dije ¿Cómo está abierta? ¡Fijate los equipos! Al enterarme que nos robaron por la desesperación, de la terrible noticia, yo me desmayé. No sabía que hacer o dónde ir. Lo único que hice fue llamar a la Policía", contó la víctima.