Nuevamente bloquean el ingreso al relleno sanitario de K'ara K'ara

Cochabamba, Bolivia

Nuevamente los carros basureros no pudieron llegar al relleno sanitario de K'ara K'ara.

Hoy, vecinos del distrito 15 bloquearon el ingreso al lugar. Piden que la Alcaldía cumpla una serie de compromisos y complete las obras pendientes.

Los dirigentes afirman que hay convenios desde 2017 que no se han concretado, así como obras no ejecutadas. Denunciaron que desde que comenzó la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa no se realizó ninguna obra en la zona.

Otro punto de bloqueo fue instalado a un kilometro del lugar.