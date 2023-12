"Nunca imaginé que me iba a estrangular", declaró Lara tras altercado con el comandante Holguín

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El capitán Edman Lara, tras el impase que vivió con el comandante de la Policía, Erick Holguín, aseguró ante las cámaras de la Red Uno que en ningún momento intentó agredirlo y que su presencia en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se debió a la intención de presentar una denuncia por la agresión que sufrió un guardia de seguridad.

Lara sostiene que su intención era ayudar al hombre que había sido agredido y que no le aceptaban la denuncia. Desafió al coronel Holguín a mostrar las supuestas faltas de respeto alegadas.

"Coronel Holguín, de que falta de respeto habla usted a los subalternos. La Felcc tiene cámaras, muestre la supuesta falta de respeto, porque lo único que se ve es la agresión brutal por parte de usted", expresó Lara en declaraciones a los medios.

El capitán recordó su pasado laboral junto a Holguín en el plan 3000 y manifestó su sorpresa por la violenta reacción del comandante, alegando que nunca imaginó ser agredido de esa manera ni ser acusado de usurpación de funciones. "Yo nunca me imaginé que usted me iba a agredir de esa forma, nunca imaginé que me iba a estrangular y que iba a ordenar que me priven de mi libertad acusándome de usurpación de funciones", agregó.

En sus declaraciones, Lara insistió en la falta de claridad en las acusaciones en su contra y cuestionó: "Las imágenes son claras, ¿en qué momento yo agredí a un subalterno?". Según Lara, acudió hasta el Ministerio Público para sentar una denuncia en contra del comandante Holguín, sin embargo, no quisieron aceptarla.