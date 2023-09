Operativo policial en Warnes: Arrestan a tres posibles cómplices del ladrón de motos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes 22 de septiembre, agentes de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) llevaron a cabo un operativo en la localidad de Warnes, en Santa Cruz, como parte de la búsqueda de posibles cómplices del supuesto ladrón de motos que había sido golpeado y amarrado a un poste por mototaxistas locales. Estos mototaxistas habían acusado al detenido de mencionar la complicidad de algunos agentes de policía en sus actividades delictivas.

El resultado de esta operación policial culminó con el arresto de tres individuos y la incautación de cinco vehículos de interés para la investigación. Este operativo intensivo se desarrolló en medio de crecientes tensiones en la población de Satélite Norte.

La víctima central de este caso, un presunto asaltante sindicado de robar motocicletas en la zona de Satélite Norte, fue finalmente rescatado por la Policía después de pasar horas amarrado a un poste de luz en el kilómetro 18 de la carretera al norte.

El director departamental de Diprove, coronel Rubén Valdez, informó: “Hasta ahora se ha secuestrado la motocicleta relacionada con este presunto autor. Se está poniendo a conocimiento del comandante los informes para que se realicen las labores investigativas. Además, el presunto ladrón de motos habría mencionado que un policía de apellido Flores lo liberó de la carceleta de Montero para cometer estos robos”.

Por su parte, el comandante Provincial del Norte Integrado, Ángel Morales, destacó que a través del diálogo se logró convencer a los mototaxistas para que entregaran al presunto ladrón. Morales afirmó que el detenido tenía antecedentes delictivos y que están investigando las afirmaciones de que supuestos policías podrían estar involucrados en el envío de delincuentes para cometer robos.

El jefe policial añadió: “Cumpliendo los protocolos y procedimientos que se deben manejar, esta persona fue rescatada de la violencia de la que estaba siendo objeto y trasladada hasta la comisaría de Warnes”.

El sujeto acusado de robo de motocicletas enfrenta al menos tres cargos de robo cometidos entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Las víctimas de estos crímenes relataron los momentos de terror que vivieron al ser encañonados por los delincuentes. Uno de ellos dijo: “Pido justicia por lo que me han hecho, necesito mi moto. Me golpearon y me dejaron botado, me amenazaron con dispararme si me resistía”. La investigación sobre este caso continúa mientras las autoridades buscan esclarecer los detalles y posibles conexiones con agentes de policía.

