Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes 21 de septiembre, dos adolescentes que solicitaron un servicio de taxi a través de una aplicación de transporte público, hicieron una escalofriante denuncia, alegando que durante su trayecto descubrieron a una niña de aproximadamente 7 años aparentemente dopada en el maletero del vehículo.

La denuncia fue realizada por una joven de 16 años que utilizó la aplicación para que el taxi llevara a su hermana de 13 años a su destino. La mayor relató la experiencia: “Estaba en el colegio cuando mi hermana me envió su ubicación en tiempo real y me dijo que estuviera pendiente. Durante el recorrido, otro automóvil se cruzó en el camino y nuestro taxi frenó bruscamente. Mi hermana se precipitó hacia adelante, y el asiento en el que yo estaba también se inclinó hacia adelante. En ese momento, mi hermana vio a una niña acostada en el maletero”.

El incidente ocurrió mientras se dirigían a su domicilio en el Plan Tres Mil, cuando el vehículo frenó de forma abrupta en una intersección, revelando la presencia de la menor en el maletero. La testigo agregó: “Parecía estar dopada, porque iban a toda velocidad, con la música alta y ante la brusca frenada, no despertó; seguía dormida. Mi hermana se asustó mucho y no pudo comunicarse conmigo en ese momento, estaba extremadamente nerviosa. Le pregunté por qué no me había avisado antes, puesto que la niña seguía en el maletero del automóvil. Hasta el momento, no sabemos qué ha sucedido con la menor desde entonces”, dijo preocupada.

La adolescente también afirmó, que en las próximas horas presentarán una denuncia formal ante la Policía, debido a que cuentan con todos los datos del taxista involucrado.

Cargando...