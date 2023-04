Adolescente relató como fue secuestrada dopada y violada por tres personas en Plan 3.000

Santa Cruz

La noche del sábado 15 de abril, un adolescente, de 17 años, fue encontrada dopada en el barrio California del Plan 3.000, Hoy, la víctima relató como fue secuestrada, dopada y violada por tres personas.

"Vinieron directo a mi cara, me agarraron los ojos, la nariz y me taparon para que no grite. No recuerdo nada más que cuando desperté a eso de las nueve y media de la noche, un señor me encontró yo estaba temblando estaba asustada, no habían mis cosas," detalló la víctima.