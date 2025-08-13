Liberan a siete menores acusados de disturbios y ataques con machete en Los Lotes

En las últimas horas fueron liberados los siete menores de edad acusados de causar disturbios y peleas en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, hechos que dejaron personas heridas con machete.

Los adolescentes, presuntamente vinculados a barras bravas, fueron aprehendidos la noche del domingo tras protagonizar enfrentamientos. Vecinos denunciaron además ataques con machetes y robos de equipos electrónicos.

El abogado Fabio Saavedra informó que, en la audiencia cautelar, realizada este martes, el juez ordenó el cese de la aprehensión.

“No existían los elementos suficientes de convicción que puedan acreditar que hayan sido, con probabilidad, partícipes del hecho”, afirmó.

La imputación inicial señalaba a los menores por los delitos de lesiones graves y gravísimas y robo agravado, pero la autoridad judicial consideró que los indicios presentados no eran suficientes.

